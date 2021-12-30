Минск, 30 декабря, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации белорусско-российского межправительственного соглашения о перевозке и перевалке выработанных на белорусских НПЗ нефтепродуктов через российские порты. Текст документа опубликовал Национальный правовой интернет-портал Белоруссии.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

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Межправсоглашение было подписано 19 февраля в Москве. Оно регулирует вопросы перевозки и перевалки нефтепродуктов белорусского происхождения, предназначенных для экспорта в третьи страны через морские порты Российской Федерации.

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Поводом для изменения маршрутов белорусского экспорта стали санкции, применённые к официальному Минску странами Евросоюза и их партнёрами. Александр Лукашенко, отметив особую активность прибалтийских постсоветских этнократий в теме «антибелорусских» санкций, пообещал показать им «настоящие санкции» и распорядился перенаправить белорусские товарные потоки с портов Литвы, Латвии и Эстонии на порты Ленинградской области.

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