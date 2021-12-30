Пекин, 30 декабря, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Промежуточные итоги реализации договоренностей белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, а также «актуальные вопросы белорусско-китайской повестки дня» обсудили 29 декабря чиновники Белоруссии и Китая. Об этом сообщает посольство постсоветской республики в КНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Согласно краткому официальному сообщению, переговоры прошли в формате видеоконференции с участием первого зампреда белорусского правительства Николая Снопкова и члена политбюро ЦК КПК, члена секретариата ЦК КПК, секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня, а также послов Юрия Сенько и Се Сяоюна, представителей различных министерств и ведомств двух стран.

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