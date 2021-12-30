Орел, 30 декабря, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Уголовное дело об обрушении крыши спортзала на Наугорском шоссе в Орле передано в суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин 30 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Фигурантом дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») является директор ООО «Техинком».

По данным следствия, в ноябре 2019 года с этой компанией по результатам аукциона Региональным фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области был заключен договор о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Как полагают следователи, весной 2020 года, при производстве работ, в «результате бездействия обвиняемого», рабочие складировали строительные материалы на крыше спортивного зала — пристройки к дому. В результате была превышена динамическая нагрузка на кровлю, нарушены строительные нормы и правила. Это привело к тому, что 27 мая 2020 года произошло частичное обрушение кровли нежилого помещения спортивного зала, а также повреждение двух нежилых помещений дома. Ущерб оценивается в 11 млн рублей.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.