Оренбург, , 20:14 — REGNUM В Оренбурге удалось восстановить подачу тепла во все дома. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Без отопления

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Тем гражданам, в квартирах которых до сих пор холодно, рекомендуют обращаться в свои управляющие копании. Возможно, отопления нет из-за завоздушивания внутридомовой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 декабря в городе более 50 домов лишились отопления. Причиной стал порыв трубопровода диаметром 900 мм.

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