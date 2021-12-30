Оренбург, 30 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Оренбурге удалось восстановить подачу тепла во все дома. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Pixabay.com Без отопления

Тем гражданам, в квартирах которых до сих пор холодно, рекомендуют обращаться в свои управляющие копании. Возможно, отопления нет из-за завоздушивания внутридомовой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 декабря в городе более 50 домов лишились отопления. Причиной стал порыв трубопровода диаметром 900 мм.