30 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова украинского депутата о том, что Украина и Россия должны находиться в едином «славянском союзе» и вместе противостоять Западу.

Светлана Рыбина, , 23:33 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что Украина и Россия должны находиться в едином «славянском союзе» и вместе противостоять Западу, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 декабря в социальной сети Facebook.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«И опять посадить эту страну на российскую шею?!» — возмущается Наталья Д.

Многие пользователи оказались согласны с мнением украинского депутата. Граждане убеждены, что Украина должна находиться в едином союзном государстве с Российской Федерацией.

Илья Кива Zagittya.com.ua

«Это будет лучший подарок для двух стран и народов!» — пишет Шакира Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что ещё не все украинские политики сошли с ума и воют от своей ненависти к России. Граждане рады, что есть ещё на политическом поле Украины люди, которые готовы слышать слова разума.

«Даже не верится, что в Верховной раде остались ещё такие политики. Без них, наверное, совсем было бы мрачно», — отмечает Sokrovische S.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина мало чего позитивного и созидательного привносила в мир за последнее время, поэтому хорошо, что хоть кто-то в этой стране начал обращать внимание на то, что украинцы и русские не должны враждовать.

«Единственное хорошее предложение, которое я слышал за многие годы с территории Украины. И это вне зависимости от того, кто его озвучил. Сама по себе мысль правильная», — указывает Расала Д.

Советский плакат, посвящённый 300-летию воссоединения Украины с Россией. 1954

Часть людей полагает, что подобные слова звучат как кощунство, потому что данный депутат заседает в Верховной раде Украины — рассаднике нацистских подонков, устроивших кровавую вражду.

«Это вроде хорошее заявление, но звучит оно из захваченной нацистами страны. Какое тут союзное государство? Только национально-освободительная борьба против захватчиков!» — считает Axror K.

Отдельные комментаторы отмечают, что союз между Украиной и Россией — это, конечно, хорошо, но ни о каком едином украинском государстве скоро говорить не придётся.

«Не будет никакого уже союзного государства. Никогда. Половина Украины, конечно, может стать России союзницей, но другая обязательно отойдёт западным соседям — Польше и Венгрии. Нам там уже никто не рад, причём давно», — указывает Александр О.

Нашлись и те, кто убеждены, что начинать надо с малого, и если украинский депутат взял на себя смелость произносить такие вещи, да ещё и в эфире российского телевидения, то такие инициативы необходимо поддерживать.

Подать руку помощи братским народам Западной Украины и Западной Белоруссии — наша священная обязанность! Советский плакат

«Очень правильно! Мы из веков братские народы были едины и сильны в союзе. Я буду очень сильно молиться за нашу всеобщую безопасность и наши национальные обычаи, праздники, традиции, танцы, песни и менталитет. За процветание и становление! За мир, за дружбу, за мирное небо, за развитие сёл и городов, за всё! За то, что нам дорого, чем мы дорожим, что ценим. Мы очень переживаем за Украину», — написала Фируза Г

«Возможно, когда-нибудь так и будет. Довольно разрушать, давно пора созидать доброе и вечное!» — поделилась своим мнением Marina E.

Напомним, 29 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в эфире телеканала «Россия 1» о том, что Украина и Россия должны находиться в едином «славянском союзе» и вместе противостоять Западу.