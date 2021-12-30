Москва, , 20:11 — REGNUM Законопроект, направленный на развитие института публичного размещения ценных бумаг на российском финансовом рынке, внесли в Госдуму парламентарии, среди которых сенатор Николай Журавлёв и депутат Анатолий Аксаков (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Неотъемлемой частью механизма IPO/SPO в европейских странах является институт ценовой стабилизации — поддержание цены размещаемых ценных бумаг в течение определенного ограниченного периода времени с даты размещения с целью формирования справедливой рыночной цены в ходе размещения ценных бумаг и снижения давления на их цену вследствие переизбытка предложения на продажу таких ценных бумаг.

При стабилизации в случае, если цена акций в ходе размещения падает ниже цены размещения, стабилизационный менеджер выкупает акции в определенном размере по цене не выше цены размещения. Такой механизм во многих европейских странах признается добросовестной рыночной практикой, направленной на формирование справедливой рыночной цены при первичном и вторичном размещениях ценных бумаг, и включен в перечень действий, которые не относятся к манипулированию рынком, отмечают парламентарии.

Законопроект исходит из того, что стабилизация осуществляется участником торгов, который может совершать операции от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента. При этом поддержание цен в связи с размещением и обращением ценных бумаг за счет клиентов является привлекательным для эмитентов, поскольку в IPO/SPO принимают участие, в том числе, международные инвесторы. Соответственно, андеррайтерами и стабилизационными менеджерами в рамках соответствующих процессов могут выступать также иностранные компании, которые сами не в праве осуществлять стабилизационную деятельность на российской бирже, в связи с чем, для указанной цели они, как правило, привлекают своих российских аффилированных лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Для гармонизации российского и европейского законодательства предлагается внести изменения, устанавливающие, что не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, если такие действия, а также действия участника торгов, совершенные по поручению клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг.

Законопроект предусматривает, что конкретные условия поддержания цен и спроса на ценные бумаги (например, продолжительность стабилизации; уровень цен, по которым осуществляется стабилизация; требования к маркировке поручений (распоряжений) клиентов, подаваемых во исполнение обязательств по стабилизации), а также порядок проведения стабилизации устанавливаются Банком России.

При этом представляется, что в дальнейшем Банком России могут быть установлены требования к участникам торгов, осуществляющим поддержание, а также их клиентам (в частности, к размеру собственных средств участника торгов, наличию у клиента участника торгов определенной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, статуса квалифицированного инвестора и так далее).

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