Вашингтон, 30 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, вновь сократилось несмотря на новую волну пандемии коронавируса, передаёт 30 декабря Reuters.

Безработица

По данным министерства труда США, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за последнюю неделю сократились на 18 тысяч и составило 198 тысяч.

Число заявок на пособие по безработице в США сокращается с октября, хотя в последние недели темпы снижения замедлились, поскольку количество заявок приближается к среднему допандемическому показателю — порядка 220 тысяч заявок еженедельно.

Ранее число новых заявок упало до самого низкого уровня с 1969 года. Количество обращений сократилось до 198 тысяч за прошлую неделю.