Москва, , 20:02 — REGNUM Законопроект о получении вида на жительства ВНЖ в России для победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Правительство РФ Digital.gov.ru

Законопроект направлен на упрощение порядка получения вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

Предполагается, что по итогам конкурса финалистам и победителям из числа иностранных граждан АНО «Россия — страна возможностей» будет выдаваться документ, подтверждающий, что иностранный гражданин, обратившийся с заявлением о выдаче вида на жительство, является финалистом или победителем общероссийского конкурса, проводимого указанной автономной некоммерческой организацией.

«Реализуемые в законопроекте подходы будут способствовать увеличению качественного прироста населения Российской Федерации за счет лиц активного трудоспособного возраста, обладающих высокими квалификационными характеристиками, что наиболее важно в условиях нарастания естественной убыли населения и сокращения численности населения Российской Федерации», — отмечают авторы.

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