Москва, , 19:55 — REGNUM Закон об обязательной эвакуации граждан при ЧС подписал 30 декабря президент России Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Нововведение делает обязательным для граждан страны «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий».

Речь идёт о чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. При этом федеральные органы власти обязаны обеспечить постоянный доступ МЧС РФ к информационным системам в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.

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