Москва, 30 декабря 2021, 19:55 — REGNUM Закон об обязательной эвакуации граждан при ЧС подписал 30 декабря президент России Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Нововведение делает обязательным для граждан страны «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий».
Речь идёт о чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. При этом федеральные органы власти обязаны обеспечить постоянный доступ МЧС РФ к информационным системам в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.
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