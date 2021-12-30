Москва, 30 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Закон об обязательной эвакуации граждан при ЧС подписал 30 декабря президент России Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Нововведение делает обязательным для граждан страны «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий».

Речь идёт о чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. При этом федеральные органы власти обязаны обеспечить постоянный доступ МЧС РФ к информационным системам в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.