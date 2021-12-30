Москва, , 19:50 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры, сообщает 30 декабря пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Азербайджан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По утверждению пресс-службы, главы МИД обсудили ситуацию в регионе и пути нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Министры обменялись мнениями по ситуации в регионе и ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Кроме того, обсуждалось прошедшее в Москве учредительное заседание формата «3+3» и встреча азербайджанских и армянских общественников», — указано в сообщении МИД Азербайджана.

Кроме того, Лавров и Байрамов обсудили актуальные вопросы азербайджано-российских отношений.

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