Приштина, , 22:19 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 29 декабря ответил на слова премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что он не позволит провести референдум о внесении изменений в Конституцию Сербии на территории края.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает сербский телеканал B92, политик пообещал обратиться к международному сообществу и силам, поддерживающим независимость Косово, чтобы спросить, как они объяснят запрет на участие сербов из Косово в референдуме и существует ли решение для севера Косово.

Политик подчеркнул, что он недоволен тем, что албанские власти не разрешили сербским чиновникам Велько Одаловичу и Петару Петковичу посетить Косово.

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