Москва, , 20:09 — REGNUM Депутат Государственной думы Виталий Милонов во время своей поездки в Степанакерт встретился с президентом Нагорно-Карабахской республики Араиком Арутюняном. Об этом Милонов 30 декабря сказал корреспонденту ИА REGNUM.

Араик Арутюнян и Виталий Милонов Facebook.com/milonov

«Я уже много раз встречался с руководством Арцаха. Мы находимся в рабочих, деловых и, без преувеличения, дружеских отношениях. Мы постоянно обсуждаем вопросы, связанные с российско-армянским взаимодействием, с гуманитарной ситуацией в Арцахе и о тех способах, которыми Россия и даже отдельные частные лица могут оказывать республике в вопросах преодоления гуманитарных трудностей», — заявил Милонов.

Напомним, что в 2020 году официальный Баку внёс Милонова в «черный список» лиц, кому запрещено въезжать в Азербайджан, за посещение территории НКР.