30 декабря 2021 | Время чтения 12 мин

Галина Смирнова, , 23:32 — REGNUM Каждый пятый россиянин планирует пройти обучение инвестированию или заняться инвестированием своих личных накоплений в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование», проведенного в декабре 2021 года в крупных городах России, в котором приняли участие 3 тысячи человек. Напомним, что с 1 октября Центробанк обязал начинающих инвесторов проходить тесты для работы со сложными инструментами. Как показали данные Центробанка, опубликованные в октябре на официальном сайте регулятора, у большинства начинающих инвесторов высшее образование, а уровень дохода выше среднего. Инвесторами в равной степени выступают мужчины и женщины. Возрастной состав близок к нормальному распределению трудоспособного населения, но заметно небольшое смещение в сторону более молодых людей. Мужчины чаще покупают ПИФы, а также наиболее рискованные инструменты — криптовалюту, внебиржевые деривативы и инструменты рынка Форекс.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Криптовалюты Namecoin

Иностранными акциями больше интересуется молодежь. При этом, с одной стороны, начинающие инвесторы декларируют понимание и принятие рисков инвестирования, с другой — примерно пятая часть не готова к потере даже доли своих вложений. Такая же часть инвесторов сообщала о несоответствии полученного дохода своим ожиданиям. В целом же начинающие инвесторы готовы оставаться на рынке и наращивать свой опыт и знания, не меняя инвестиционного посредника. Характерным продуктом для начинающего инвестора являются акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, акции иностранных компаний и ОФЗ. Но данная структура инвестиционных предпочтений, как отмечал регулятор финансового рынка, достаточно рискованна, так как управление акциями отдельных компаний требует времени и специальных знаний, а непрофессиональный инвестор не всегда к этому готов. Отметим, что опрос проходил среди жителей городов-миллионников.

Стоимость активов розничных инвесторов, включая индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), размещенных у брокеров, выросла в третьем квартале года на 8%, достигнув 7,7 трлн рублей. Как указывалось в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Центробанка, чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок с исключением эффекта колебания валютных курсов и рыночных котировок в III квартале 2021 года составил 421 млрд руб., что соответствует притоку за аналогичный период прошлого года. После замедления во II квартале года вновь ускорился приток в иностранные акции, превысив в полтора раза приток в аналогичные инструменты резидентов и квазинерезидентов (ценные бумаги нерезидентов, входящих в одну группу с российскими компаниями, либо ценные бумаги российских компаний, выпущенные по иностранному праву). При этом регулятор отмечал сохраняющийся интерес к иностранным акциям среди розничных инвесторов, даже несмотря на отрицательную курсовую и рыночную переоценку в целом по портфелю.

Рынок ценных бумаг pictavio

Более чем странным проявляемый россиянами интерес к иностранным акциям выглядит на фоне новостей об обновлении в этом году исторических максимумов дивидендных выплат российскими крупными компаниями: по фактическому размеру выплат, как прогнозировали в ITI Capital, Россия может занять место на вершине топ-10, обогнав Канаду, Германию, Тайвань, Австралию и Швейцарию, по объему выплат по итогам 2021 года страна станет второй среди развивающихся стран после Китая, а по дивидендной доходности — первой в мире. Ожидается, что доля дивидендных выплат в России может впервые превысить 4% от ВВП по итогам 2021 года против 2,7% годом ранее.

Следующий год, по оценке профессиональных инвесторов, будет зависеть от политики американской ФРС, развития пандемии, геополитических рисков. В этой связи экономист Дмитрий Тихонов в ходе Новогоднего 5-го финансового марафона Finversia советовал частным инвесторам сформировать портфель акций американских компаний, исходя из фундаментального анализа, проанализировав их отчётность, долги, историю прохождения предыдущих кризисов и т. д., так как эксперт не исключает в 2022 году череды дефолтов. Возможными инвестициями, по его словам, могут быть вложения в производителей полупроводников, виртуального оборудования: в общем, тех, от чьей продукции будет зависеть переход к цифровой экономике. При этом, по его оценке, криптовалютный рынок до сих пор находится в цикле роста и будет дальше показывать высокую доходность, но, предупреждает Тихонов, — «риски здесь запредельные».

Индекс цифровой экономики Digital-strategy.ec.europa.eu

«Рост экономики, рост ВВП вряд ли остановится, можно предполагать некоторое замедление темпов роста экономики, но «точки роста» на мировых фондовых площадках найти всегда получится», — отметил другой эксперт — финансовый аналитик, директор по стратегии группы компаний «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Такой фактор, как пандемия и новый штамма коронавируса, по мнению Кабакова, будет влиять на рынок, но с некоторыми оговорками: фондовый рынок — не проциклический, новости он отыгрывает не «в моменте», а пытается «забежать» вперед где-то на полгода, а на это время общие прогнозы пока вполне оптимистичны. Потенциально интересными эксперт считает электроэнергетику и телекоммуникационный сектор — они станут, как сказал Кабаков, бенефициарами предполагаемого замедления инфляции, и вполне вероятно, что со второй половины 2022 года они покажут опережающий рост. Также привлекательными в условиях замедляющейся инфляции, по его мнению, являются облигации развивающихся экономик. Говоря о российском рынке, эксперт упомянул, что по-прежнему считает его дешёвым по основным мультипликаторам, также отмечая «шикарную дивидендную доходность»: когда котировки Сбера, говорит эксперт, «летят к одному капиталу банка, это удобный момент, чтобы «подобрать» этих бумаг». Правда, по его словам, российский рынок очень сложный для анализа и понимания всех его нюансов.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Размещение акций Affirm (оплата в рассрочку) и Rivan (беспилотный транспорт, конкурент Tesla) стали яркими историями рынка IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества) уходящего 2021 года, отметил руководитель направления IPO-аналитики Финама Леонид Делицын. В 2022 году ожидается выход на фондовый рынок так называемых башенных компаний, которые занимаются строительством инфраструктуры для сотовых операторов. Наши операторы, по словам Делицына, выделили эти бизнесы отдельно, и ожидается, что «поведут их на IPO», но выглядят они, по словам эксперта, дорого. Говоря о предстоящем размещении «ВкусВилл», аналитик отметил, что за компанией охотятся стратеги, поэтому, если компания всё же решится размещаться, то «цена низкой не будет». «Никто себя дешево оценивать не будет в ситуации, когда в мире так много денег», — заметил Делицын. Хороших компаний осталось, по его словам, довольно много, и они обязательно придут на рынок. Что же касается цены, то она, как сказал аналитик, будет расти и дальше — пока все не одумаются. В целом эксперт отметил завышенную стоимость IPO: в среднем IPO в этом году подешевели примерно на 9,5%, хотя в прошлом году средний показатель был +82%. И этот тренд сохранится.

Достойными внимания инвесторов в свою очередь руководитель аналитического центра СПБ Биржи Павел Пахомов считает такие сегменты рынка, как промышленность, авиаперевозки, сектор развлечений и курортов, а также акции big tech.

Промышленность SD-Pictures

Правда, у некоторых бигтехов, по его словам, слишком завышенная цена. Например, как сказал Пахомов, «очень страшно смотреть на NVidia». Кроме того, недооцененными, по его мнению, остаются платежные системы и биотех-компании. Надо сказать, что, как отмечают различные эксперты, коронавирус в принципе превратил биотех в привлекательный сегмент для инвесторов. Как говорится в таких случаях, пандемия сыграла на руку. Так, например, Всемирный банк (ВБ) неоднократно призывал мировое сообщество сосредоточиться на инвестициях в человеческий капитал. В частности, президент банка Джим Ен Ким на пресс-конференции в рамках встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка еще в 2017 году сообщал журналистам, что ВБ намерен разработать проект по инвестициям в человеческий капитал с привлечением широкого круга экспертов, в том числе в вопросах здравоохранения (помимо экономики и образования). В сентябре этого года экономист Евгений Коган на сайте Finversia напоминал о существующей оценке ВОЗ, согласно которой по мере старения населения число людей, живущих с деменцией, через 30 лет приблизится к 150 миллионам. В данный момент, отмечал экономист, существуют лекарства, которые облегчают течение болезни, однако нет тех, которые могли бы полностью вылечить пациентов, и та компания, которая найдет лекарство от страшного заболевания, выиграет самый настоящий джекпот. Ожидается, говорил Коган, что в течение следующих 40 лет уход за людьми с болезнью Альцгеймера будет стоить американскому обществу 20 триллионов долларов, включая 15 триллионов долларов на программы Medicare и Medicaid.

«Если же будет разработано лекарство, помогающее в борьбе с болезнью, то выигрывают все — система здравоохранения, фармацевтические компании и сами заболевшие. Именно по этой причине такие гиганты, как AC Immune, Cassava Sciences, Biogen, Eli Lilly, Mission и AbbVie, вкладывают миллиарды долларов в исследования механизмов лечения болезни Альцгеймера и разработку препаратов», — заметил Коган.

Старики Beesmurf

Также обращают на себя внимание данные опроса компаний — девелоперов коммерческой и жилой недвижимости, инвестиционных фондов, компаний-собственников и управляющих компаний, проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC) и опубликованного на днях российскими СМИ. Так, например, в рейтинге интересной для инвестиций недвижимости медицинские центры и дома для престарелых оказались на 6-м и 7-м местах соответственно. 34% респондентов назвали медицинские центры привлекательными с точки зрения инвестирования в силу того, что на фоне пандемии люди стали больше задумываться о здоровье. Как было отмечено, набирают также популярность санатории, то есть сегмент на стыке медицины и гостиничного бизнеса. 28% опрошенных, проголосовавших за дома престарелых, отмечали при этом, что данный сегмент сейчас практически не развит в России: в нашей ментальности отсутствует должная культура для его развития, а у общества недостаточно ресурсов на поддержание данной услуги.

В мире биотеха — бум IPO и рекордное количество новых венчурных фондов, рассказывал РБК в октябре прошлого года гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов. 2020 год стал рекордным по объему биотех-IPO: 9,4 млрд долларов, по данным Dealogic, привлекли биотехнологические компании в США в первом полугодии. Еще до пандемии, которая, как сказал Саркисов, по понятным причинам обострила интерес к биотехнологиям, в отрасль пришли многие технологические миллиардеры, такие как Билл Гейтс, Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Питер Тиль и Майкл Блумберг. В 2019 году сектор стал притягивать новые типы инвесторов. Фонды прямых инвестиций, которые ранее не были готовы, например, оценивать перспективы и стоимость разработки лекарств, стали заметными игроками в биотехе. Технологические гиганты — Google и Samsung — также пришли в биотех. Главным фактором, привлекающим инвесторов, как отмечал эксперт, стали новые возможности биотехнологий: рост вычислительных мощностей, появление машинного обучения и доступность анализа больших данных произвели революцию в отрасли. В частности, большие данные сделали коммерчески доступной геномную технологию. Между тем, по данным Центробанка, самым большим спросом у россиян во втором и третьем кварталах года пользовались акции иностранных компаний, занятых в сферах информационных и высоких технологий (31%), а также медицины и здравоохранения (11%), среди российских акций популярностью пользовалась нефтегазовая отрасль (40%) и горнодобывающая промышленность (9%). При этом именно Россия, по мнению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, как пишет «Эксперт», в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

В числе же самых перспективных отраслей для вложения средств он назвал IT-компании, сельское хозяйство и все, что связано с энергетическим переходом. Сектор IT, по словам Грефа, растет в шесть-семь раз быстрее роста ВВП, хорошие результаты уже много лет показывает сельское хозяйство. Перспективно, по мнению Грефа, вкладываться и в развитие транспортной системы из-за «уникальных логистических возможностей России». Кроме того, Греф отметил тренд на принципы так называемого экологического, социального и корпоративного управления (ESG, Environmental, Social, and Corporate Governance), а также на все, что связано с энергетическим переходом: создание новых источников энергии, использование возобновляемой энергии и выращивание лесов.

«Если бы у меня был только один миллион рублей, я бы купил сельскохозяйственный ETF (индексный фонд, паи которого обращаются на бирже)», — заявлял в середине декабря этого года американский инвестор Джим Роджерс.

Как сообщал РБК, Роджерс считает недооцененными сельскохозяйственные и сырьевые товары и прогнозирует, что цены на них будут расти. Отметим, что Роджерс является акционером и членом совета директоров российской агропромышленной компании «ФосАгро». Он и раньше призывал вкладываться в Россию на фоне глобального кризиса. Сельское хозяйство, по его мнению, чувствует себя хорошо, а возможные санкции только помогут ему. Как отмечало издание «Эксперт», российский АПК не заметил кризиса, продолжив расти в пандемию: 50 крупнейших компаний сектора увеличили выручку на 16,7%. Крупные компании росли значительно быстрее остальной отрасли, в том числе за счет наращивания экспорта. Тренд на укрупнение холдингов продолжается. Правда, основные сегменты отрасли АПК, как отмечалось в публикации, достигают стадии насыщения рынков. Модели роста компаний с ориентацией на внутреннего потребителя себя исчерпали. Но компании видят перспективы развития в освоении всей технологической цепочки, «от генетики до прилавка», и в расширении экспорта. При этом инвестиции в АПК продолжают увеличиваться: сегодня в России реализуется порядка 20 проектов стоимостью более 10 млрд рублей каждый. Входной билет в АПК дорожает с каждым годом из-за роста масштабов бизнеса и затрат на строительство и организацию бизнеса.