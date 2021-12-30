Скопье, 30 декабря, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Северной Македонии 30 декабря в результате обследования 5489 образцов выявили 373 новых носителя коронавируса, 320 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 12 пациентов с COVID-19, зарегистрировано шесть летальных исходов, произошедший ранее.

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 224 507 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7953, 211 548 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5006.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.