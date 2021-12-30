Москва, , 19:37 — REGNUM Прирост смертности, зафиксированный в России в ноябре, как и месяцем ранее, полностью покрывается смертностью от COVID-19. Об этом 30 декабря сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Смертность в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 17%, в январе-ноябре 2021 года по сравнению с январём-ноябрём 2020 года — на 18,5%», — сказала она.

При этом Голикова уточнила, что из общего прироста смертности в ноябре более 100% приходится на смертность от COVID-19, тогда как смертность от других заболеваний снизилась на 9%.

По оперативным данным на 29 декабря, которые привела вице-премьер, смертность в текущем месяце снизилась на 19,6% по сравнению с ноябрём, при этом в структуре показателя продолжила преобладать смертность от COVID-19.