Тегеран, 30 декабря 2021, 19:36 — REGNUM Иран успешно осуществил запуск на околоземную орбиту трёх исследовательских спутников, сообщает 30 декабря агентство ISNA со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Ирана Сейеда Ахмада Хосейни.
По его словам, космические аппараты вышли на низкую околоземную орбиту после запуска на борту ракеты-носителя «Симург».
"Цели запуска достигнуты. В этой космической исследовательской миссии впервые было запущено три исследовательских аппарата одновременно на высоту 470 км», — заявил Хосейни.
Напомним, в Иране в 2017 году начал работать Космический центр имени имама Хомейни, объединяющий усилия национальной аэрокосмической промышленности, а также организующий подготовку, космические запуски, слежение за орбитальными аппаратами и управление полётом.
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