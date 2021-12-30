Тегеран, 30 декабря, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Иран успешно осуществил запуск на околоземную орбиту трёх исследовательских спутников, сообщает 30 декабря агентство ISNA со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Ирана Сейеда Ахмада Хосейни.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, космические аппараты вышли на низкую околоземную орбиту после запуска на борту ракеты-носителя «Симург».

"Цели запуска достигнуты. В этой космической исследовательской миссии впервые было запущено три исследовательских аппарата одновременно на высоту 470 км», — заявил Хосейни.

Напомним, в Иране в 2017 году начал работать Космический центр имени имама Хомейни, объединяющий усилия национальной аэрокосмической промышленности, а также организующий подготовку, космические запуски, слежение за орбитальными аппаратами и управление полётом.