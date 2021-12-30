Кале, Франция, 30 декабря, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Во французском Па-де-Кале произошли столкновения мигрантов и силовиков: 15 правоохранителей получили ранения, сообщает 30 декабря Национальный союза автономных профсоюзов Франции.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

Столкновения произошли при попытке силовиков разогнать лагерь беженцев. Пострадали полицейские и семеро сотрудников Республиканских отрядов безопасности: почти всем раненым потребовалась госпитализация.

Уточняется также, что в сопротивлении полиции участвовали около сотни мигрантов. Некоторые бросали в полицию булыжниками. В результате среди пострадавших есть человек со сломанной большой берцовой костью.