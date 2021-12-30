Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Американская актриса Дженнифер Гарнер поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 30 декабря.

Дженнифер Гарнер Karon Liu

https://www.instagram.com/tv/CYFJIFqtEn3/

Актриса решила показать видео, на котором она готовит бургиньон из говядины с добавлением коньяка в честь празднования Рождества. По её словам, она в это время чуть не «спалила» кухню. «Может быть это не имеет никакого смысла в канун Нового года, но куда бы вас ни привели эти выходные, мы желаем вам здорового, радостного и мирного Нового года», — добавила Гарнер.

Ранее актёр Бен Аффлек назвал брак с Дженнифер Гарнер одной из причин, почему у него появились проблемы с алкоголем. Гарнер и Аффлек были женаты с 2005 по 2018 годы — у них трое общих детей.

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