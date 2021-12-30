Москва, 30 декабря, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Эвакуация персонала и посетителей проводится в торговом центре Сolumbus на юге Москвы, сообщает 30 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

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По данным источника, людей выводят из здания из-за угрозы взрыва, о которой сообщил неизвестный.

«В ТЦ Columbus на Кировоградской улице объявлена эвакуация из-за анонимного сообщения о «минировании», — цитирует агентство слова источника.

Отмечено, что из-за эвакуации возле здания ТЦ Columbus образовалась транспортная пробка.

Торговый центр готовятся осматривать кинологи с собаками.