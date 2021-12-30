Москва, , 19:20 — REGNUM Естественная убыль населения России за январь-ноябрь 2021 года составила 945,1 тысячи человек, что на 370,3 тысячи, или на 64,4%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает 30 декабря Росстат.

Население RitaE

Согласно данным ведомства, за одиннадцать месяцев текущего года в России родилось1,28 миллиона человек, а умерли 2,23 миллиона человек.

Напомним, за аналогичный период 2020 года естественная убыль населения страны составляла 574,8 тысячи человек. При этом родились 1,3 миллиона человек, а умерли — 1,88 миллиона.