Салехард, 30 декабря, 2021, 19:18 — ИА Регнум. На Ямале перед новым годом провели уникальную эвакуацию маленьких белых медведей провели специалисты на Харасавэйском месторождении. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белые медведи

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Двое медвежат поселились в посёлке вахтовиков. С возрастом они станут опасными для людей. Было решено отправить в естественную среду, на побережье Карского моря. К новому месту обитания медвежат доставили вертолетом. На период адаптации малышам оставили 200 кг рыбы. Их назвали в честь месторождения — Хара и Савэй. За их судьбой учёные будут следить при помощи специальных датчиков.

«В России такая эвакуация проводилась впервые. Благодарю за помощь Росприроднадзор, ООО «Газпром добыча Надым» и учёных НЭЦ «Морские млекопитающие». Ямал — уникальное место, где краснокнижные животные живут бок о бок с человеком. Сохранить эту хрупкую экосистему — наша приоритетная задача», — отметил ямальский губернатор.