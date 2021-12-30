Магас, , 19:15 — REGNUM В Ингушетии произошел дорожный конфликт, в результате которого пострадал Расул Усмаев — сын заместителя председателя Совета безопасности Чечни Вахида Усмаева. Он получил огнестрельные ранения груди и руки, пишет Telegram-канала Baza.

Пистолет Vitaly V. Kuzmin

Инцидент произошел на дороге между Ингушетией и Чечней. Причиной конфликта с участием 32-летнего начальника центра занятости населения Гудермесского района Расула Усмаева стало то, что он не поделил дорогу с другим водителем во время движения по автодороге на своём минивэне вместе с семьёй. В ходе выяснения отношений было пущено в ход травматическое оружие.

«Оппонент Ибрагим Аушев драке на кулаках сразу предпочёл другое решение конфликта — он достал травмат и несколько раз пульнул в Усмаева», — пишет Baza.

В настоящее время пострадавший доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ряд СМИ. Комментариев от правоохранительных органов по данному инциденту пока нет.