Лондон, , 19:10 — REGNUM Состоялась премьера полнометражного фильма «Хильда и горный король». Картина доступна для просмотра на сервисе Netflix с 30 декабря.

Мультсериал «Хильда» Кадр из мультфильма «Хильда»

«Проснувшись в теле тролля, Хильда должна проявить смекалку и отвагу, чтобы вернуться домой, стать человеком, а ещё — спасти город Тролльберг», — говорится в описании к мультфильму. Для зрителей из России доступен русский дубляж, а также субтитры.

ИА REGNUM напоминает, что на Netflix также доступны два сезона мультсериала «Хильда». Они сняты по одноимённой серии комиксов британского иллюстратора Люка Пирсона.

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