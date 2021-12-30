Таллин, 30 декабря, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Эстония планирует предоставить Украине военную помощь, заявил 30 декабря начальник отдела международного сотрудничества эстонского министерства обороны Пеэтер Куймет.

Kapa65 Мыши. Хлеб

Об этом сообщает ERR.ee.

По его словам, Таллин поможет Киеву противотанковыми ракетными комплексами Javelin и 122-мм гаубицами.

«Эстония приняла на уровне своего министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью», — заявил Куймет.

«В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», — добавил он.

Однако при этом представитель военного ведомства Эстонии пояснил, что принятие окончательного решения на такой решительный шаг зависит от США, Германии и Финляндии, так как они, как бывшие владельцы вооружения, могут не разрешить Таллину подобные телодвижения.

Поэтому, пояснил Куймет, конкретные сроки оказания помощи Украине «во многом зависят от хода переговоров с союзниками».