Москва, 1 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. 2022 год обещает быть интересным с точки зрения применения новых законов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев.

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«В 2022 году Россию ждёт сразу несколько важных законодательных новаций. Так, сразу несколько интересных нововведений будут иметь место в социальной сфере: повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, новые правила контроля за начислением пенсий, запрет на вычитание из пенсий денежных сумм при банкротстве пенсионера. Ещё одна интересная законодательная новация — отмена обязательности прохождения технического осмотра при получении полиса ОСАГО. С 1 января 2022 года проходить техосмотр не обязательно. Его потребуют пройти в обязательном порядке лишь в том случае, если автомобиль старше четырех лет и у него меняется владелец или его ставят на учёт. С 2022 года гражданам придется платить налог с процентов, начисленных по банковским вкладам и депозитам. Правда, радует то, что все начисленные до 2022 года проценты налогообложению не подлежат», — рассказал он.

Также эксперт отметил закон о расширении прав полиции.

«Теперь полицейские смогут проникать в жилища и транспорт граждан, не представляться до момента пресечения правонарушения или преступления. Прав у стражей порядка станет больше, но многие люди обеспокоены вопросом соблюдения собственных прав в такой ситуации», — заметил Караваев.