Бухарест, 30 декабря, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В районе уезда Вранча на северо-востоке Румынии произошло землетрясение силой в 4 балла по шкале Рихтера. Об этом 30 декабря сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Martin Luff Землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в сейсмически опасной зоне Среднекарпатского хребта на глубине 56,05 километров. Жертв и разрушений нет.

По данным Национального института геофизики Румынии, с начала декабря в Румынии отмечены 24 землетрясения силой от 2,1 до 4,1 баллов по шкале Рихтера.

Наиболее сильное проявление стихии имело место в румынских Карпатах 26 мая нынешнего года. Тогда магнитуда составила 4,7 — указанное землетрясение ощущалось в Бухаресте, Констанце и других крупных городах страны.