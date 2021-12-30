Екатеринбург, , 19:03 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин 1968 года рождения осуждён за несколько убийств, совершённых в 1996 году. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Суд

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По данным следствия, уроженец Нижнесергинского района в январе 1996 года познакомился с женщиной 1958 года рождения, проживавшей в Екатеринбурге на улице Луначарского. В ночь на 25 января 1996 года он утопил её в ванной комнате, а затем изнасиловал и задушил 16-летнюю подругу её дочери. А после этого расправился с 13-летней дочерью женщины.

Биологические следы были взяты на месте преступления. А в 2020 году удалось выйти на след убийцы. Оказалось, что он отбывал наказание в одной из колоний за ряд других преступлений.

Задержанный не признал вину. Тем не менее, как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, суд назначил ему за убийства 22 года колонии строгого режима. Этот приговор пока не вступил в законную силу.