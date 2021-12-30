Бухарест, , 18:58 — REGNUM Министр труда и социальной политики Румынии Мариус Будай будет обязан сдать свое водительское удостоверение и на ближайшие три месяца стать пассажиром общественного транспорта или пешеходом. Суд в Бухаресте признал его виновным в нарушении правил дорожного движения в целом и превышении лимита скорости в городской зоне румынской столицы в частности, передает бухарестский телеканал Antena3.

Чиновники ИА REGNUM

Согласно официальной информации, Будай нарушил соответствующие правила еще 22 февраля нынешнего года, когда внедорожник, за рулем которого он находился, на огромной скорости пронесся по центральным улицам Бухареста, игнорируя запрещающие знаки светофора и предупреждения правоохранителей. С тех пор нынешний министр несколько раз пытался оспорить решение о привлечении его к административной ответственности.

Нынешнее решение суда Бухареста обжалованию не подлежит.

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