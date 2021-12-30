Черкесск, 30 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии может быть поставлена точка в расследовании пожара на рынке «Тургеневский» в городе Черкесске, произошедшем в 2014 году. Следствие пришло к выводу, что пожар, нанесший ущерб торговцам на сумму 547 млн рублей, случился из-за злоупотребления полномочиями четверых руководителей сгоревшего торгового комплекса.

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«Обвиняемые не обеспечили соблюдение требований пожарной безопасности. В частности, на торговых местах не было противопожарных перегородок, не обеспечивались условия хранения пожароопасных товаров, отсутствовала система автоматического пожаротушения, своевременно не устранялись неисправности автоматической пожарной сигнализации», — сообщили в прокуратуре по региону.

В результате всех этих действий потерпели ущерб 311 продавцов, снимавших в аренду торговые места. Их имущество на сумму свыше 547 млн рублей сгорело при пожаре. За нанесенный ущерб ответят в суде руководители торгового объекта.