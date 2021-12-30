Лондон, , 18:51 — REGNUM В случае начала третьей мировой войны боевые действия будут выглядеть совсем не так, как представляются большинству людей, сообщает 30 декабря британское издание Daily Mail.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Со ссылкой на «экспертов», газета раскрыла возможный сценарий третьей мировой войны.

По утверждению издания, в такой войне будут активно использоваться IT-технологии, ведь недаром минобороны Британии сократило финансирование традиционных вооружений и сделало упор на системы искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Кроме того, в мировой войне Россия, США и Китай задействуют гиперзвуковые ракеты, которые нельзя вовремя обнаружить и сбить из-за их очень высокой скорости.

Полем сражения станет Интернет, уверяет издание. О начале войны возвестит его полное отключение, так как противоборствующие стороны попытаются лишить друг друга интернет-коммуникаций, начав настоящую «охоту» за космическими спутниками и их истребление.

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