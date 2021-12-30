Лондон, 30 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В случае начала третьей мировой войны боевые действия будут выглядеть совсем не так, как представляются большинству людей, сообщает 30 декабря британское издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Со ссылкой на «экспертов», газета раскрыла возможный сценарий третьей мировой войны.

По утверждению издания, в такой войне будут активно использоваться IT-технологии, ведь недаром минобороны Британии сократило финансирование традиционных вооружений и сделало упор на системы искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Кроме того, в мировой войне Россия, США и Китай задействуют гиперзвуковые ракеты, которые нельзя вовремя обнаружить и сбить из-за их очень высокой скорости.

Полем сражения станет Интернет, уверяет издание. О начале войны возвестит его полное отключение, так как противоборствующие стороны попытаются лишить друг друга интернет-коммуникаций, начав настоящую «охоту» за космическими спутниками и их истребление.