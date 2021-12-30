Элиста, , 18:50 — REGNUM В Калмыкии в суд направлены материалы уголовного дела в отношении троих сотрудников патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Элисте. Стражи порядка обвиняются в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что в ночь на 4 апреля 2021 года трое сотрудников полиции прибыли к одному из магазинов в Элисте, где встретили двоих правонарушителей. По пути к стационарному посту полиции и в самом помещении полицейские сильно избили мужчин, нанося удары руками и ногами.

Материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

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