Рим, 30 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Правительство Италии уже не может больше откладывать обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил в четверг, 30 декабря, один из лидеров леволиберальной Демократической партии (входит в правящую коалицию) Франческо Боччья.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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«Омикрон» шествует по Европе, у нас в Италии по 100 тысяч новых зараженных в день, больницы работают из последних сил, но непривитые продолжают их пополнять. Нужна серьезная дискуссия на национальном уровне и уровне ЕС об обязательности прививок», — сказал он.

По данным на29 декабря, в Италии умерли137 091человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на148(днем ранее — на190). Число подтвержденных носителей выросло на98 030(днем ранее — на78 313). Это самый высокий показатель за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 854 428 — почти 10% населения страны. В настоящее время заражены674 865человек (на75 997больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель с декабря 2020 года. Две прививки от коронавируса сделали 46,32 миллионачеловек (более 76,91% населениястраны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).