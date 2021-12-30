Стокгольм, 30 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 13. Эта информация была опубликована 30 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 310 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 314 784 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 11 121 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 753 150 человек старше 12 лет (85,8%), вторую — 7 381 069 (81,7%).

В настоящее время медицинскую помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19 получают 106 пациентов.