Москва, , 08:40 — REGNUM В работе с самозанятыми есть нюансы, на которые следует обратить внимание. Об этом 30 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Игорь Ветров.

Самозанятый

Он рассказал, что в России растёт количество самозанятых работников, и могие компании сейчас переориентируются на сотрудничество с ними, поскольку оно освобождает их от целого ряда финансовых и организационных издержек. В частности, позволяет оптимизировать налогообложение, сэкономив немалые средства на уплате страховых взносов за работников и налогов.