Адвокат назвал подводные камни работы с самозанятыми
Москва, 4 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В работе с самозанятыми есть нюансы, на которые следует обратить внимание. Об этом 30 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Игорь Ветров.
Самозанятый
Он рассказал, что в России растёт количество самозанятых работников, и многие компании сейчас переориентируются на сотрудничество с ними, поскольку оно освобождает их от целого ряда финансовых и организационных издержек. В частности, позволяет оптимизировать налогообложение, сэкономив немалые средства на уплате страховых взносов за работников и налогов.
«Но в работе с самозанятыми есть свои нюансы. Во-первых, перед заключением договора с самозанятым необходимо удостовериться в том, что те задачи, которые он будет выполнять, разрешены для выполнения самозанятыми сотрудниками. Например, самозанятый не может продавать чужие товары. Во-вторых, необходимо проверить факт регистрации гражданина в Федеральной налоговой службе РФ в качестве самозанятого. В противном случае организации придется платить за него НДФЛ. Проверить статус самозанятого можно по его ИНН на сайте ФНС РФ в разделе «Налог на профессиональный доход». Контролировать статус самозанятого необходимо регулярно, поскольку он может не сообщить вам о потере статуса, а потерять статус можно автоматически, если доходы самозанятого превысят 2,4 млн рублей в год. В-четвертых, с самозанятым заключается договор гражданско-правового характера, который не должен напоминать трудовой договор. Самозанятый именуется в нем не «работник», а «исполнитель», указывается объем услуг, а не функции и обязанности. Самозанятый получает не заработную плату, а вознаграждение за предоставленные услуги. Также в договоре необходимо указать статус самозанятого. В-пятых, и это тоже очень важно, необходимо брать чеки о получении самозанятым расчета и собирать их, так как они могут потребоваться при проверке налоговым органом», — рассказал Игорь Ветров.