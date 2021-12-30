Рим, 30 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В 2021 году в итальянские кинотеатры было продано 25 миллионов билетов, кассовые сборы составили 170 млн евро, сообщили в профильной ассоциации Cinetel в четверг, 30 декабря.

Kilyan Sockalingum Кинотеатр

В сравнении с 2020 годом показатель снизился на 7% в денежном исчислении и на 11% по числу зрителей.

Цифры снизились почти вчетверо (на 71−73%) в сравнении со средними показателями докризисных 2017−2019 годов.