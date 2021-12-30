Черкесск, 30 декабря, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии установлен факт нанесения ущерба региональному бюджету на сумму 6 млн рублей. В совершении преступления подозревается депутат Народного собрания республики, бывший министр имущественных и земельных отношений, сообщили 30 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Как установило следствие, экс-министр помог своему знакомому приобрести земельный участок по цене, существенно ниже настоящей. В сентябре 2012 года чиновник подписал распоряжение и документы о продаже объекта недвижимости компании ООО «Центральный рынок». При этом стоимость участка была посчитана по льготному тарифу, в результате чего бюджет республики понес убытки на сумму более 6 млн рублей.

Экс-министра обвинили в превышении должностных полномочий. В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.