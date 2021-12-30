Копенгаген, 30 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Распространение коронавирусной инфекции в Дании в настоящее время является одним из самых быстрых в мире. Одна из главных причин заключается в эффективной работе медицинских властей по тестированию и отслеживанию контактов зараженных. Об этом 30 декабря сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Действительно, пишут журналисты, если власти любой страны проведут много тестов на коронавирус и протестируют каждый близкий контакт зараженного, то число случаев коронавируса будет становиться все больше и больше.

«Чтобы разорвать цепочки заражения, в Дании с самого начала пандемии проводили работу по отслеживанию передачи инфекций на индивидуальном уровне, то есть тестировали всех людей, которые имели тесный контакт с инфицированными коронавирусом, а также связывались с ними по телефону. Работа оказалась успешной, но потребовала очень больших ресурсов. По данным Национального совета по безопасности пациентов, в декабре в среднем над этим трудились 1500 человек», — говорится в статье.

Напомним, что 29 декабря в Дании было обнаружено 23 228 случаев коронавируса.