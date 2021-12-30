Элиста, 30 декабря, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы сельского муниципального образования. Экс-чиновника подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Godekan.com Уголовное дело

Следователи полагают, что в октябре 2015 года глава поселения, зная об оформлении доверенности от имени лица в его отсутствие, удостоверил документ от имени потерпевшей на имя жителя Кетченеровского района и выдал его. С помощью доверенности была проведена купля-продажа недвижимости, принадлежащей потерпевшей. Женщине причинён значительный материальный ущерб, были нарушены её права и законные интересы.

Расследование уголовного дела продолжается.