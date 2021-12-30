Бишкек, , 18:36 — REGNUM Из-за сложных метеорологических условий пассажиры ряда международных и внутренних авиарейсов не могут улететь из столицы Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Манас» сегодня, 30 декабря.

В аэропорту Scott

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Над главной воздушной гаванью республики наблюдается густой туман, ограничивающий видимость дистанцией в 100 метров, по этой причине задерживаются вылет и прием самолётов.

Большинство авиакомпаний вынуждены перенаправлять свои воздушные суда в Алма-Ату. Один из направлявшихся в Бишкек авиалайнеров приземлился в аэропорту столицы Узбекистана.

Также стало известно о том, что самолет Boeing-737 авиакомпании «Fly Dubai», выполнявший рейс по маршруту Бишкек — Дубай, прервал взлет из-за проблем с двигателем. В итоге воздушное судно отбуксировали с взлетно-посадочной полосы.

Отметим, что в самой столице Киргизии и её окрестностях видимость составляет от 15 до 100 метров из-за тумана и смога.