Стокгольм, 30 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В настоящее время аптечные сети Швеции сообщают о наличии высокого спроса на тесты на антитела к коронавирусу, которые можно использовать в домашних условиях. Однако профессор молекулярной биотехнологии Королевского технологического института София Хобер 30 декабря в интервью телеканалу SVT рассказала, что гражданам следует не доверять их результатам.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Если у вас нет симптомов и результат самопроверки отрицательный, риск того, что ваш тест окажется ложноотрицательным, составляет менее 1%. Но профессор Хобер считает, что вероятность того, что тест покажет ложноотрицательный результат, гораздо выше.

«Эти тесты не работают, если у вас низкий уровень наличия вирусных клеток. При расчете надежности тестов на антитела, производители настраивали их из расчета того, что у человека в организме высокий уровень наличия вируса», — объяснила Хобер.

Более того, отмечает профессор, шведам также не стоит надеяться на качество тестов, даже если на них стоит общеевропейская маркировка СЕ.