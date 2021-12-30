Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 18:35 — REGNUM На Ямале бывший глава Тазовского района обвиняется в преступлении коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Toyota Camry

По данным следствия, в 2015 году глава Тазовского района лично обратился к генеральному директору коммерческой фирмы с просьбой приобрести автомобиль марки Toyota Сamry для администрации района и дальнейшего обеспечения транспортных нужд работников.

Бизнесмен передал водителю главы района 1,9 млн рублей на которые впоследствии и был приобретен автомобиль. Однако автомобиль не был поставлен на баланс администрации, а остался в личной собственности водителя.

По факту в отношении бывшего главы тазовского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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