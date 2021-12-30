Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» просит жителей города отказаться от использования туалетов для утилизации оставшейся еды с новогоднего стола, в том числе несъеденных салатов. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Vladislav Bezrukov Подключение к канализации

Там отметили, что унитаз предназначен только для смыва водорастворимой туалетной бумаги. По статистике «Водоканала», чаще всего трубы канализации забиваются из-за смыва бытового мусора, влажных салфеток, нерастворимой гигиенической продукции и других отходов. Пора новогодних застолий оказывает дополнительную нагрузку на систему канализации.

«Водоканал Санкт-Петербурга» отмечает, что локальные засоры, образовавшиеся в жилых домах, могут привести к остановке работы насосных агрегатов, что может привести к поломке оборудования очистных сооружений. Нередко такие засоры приводят к вытеканию сточных вод на улицы Петербурга.

Напомним, ранее проверку качества оливье в магазинах Петербурга прошли только два образца из десяти исследуемых.