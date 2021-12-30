Москва, , 18:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика». Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Футбольный мяч Sky-wall.ru

Вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования.

Аналогичный документ использовался при проведении чемпионата мира в России в 2018 году.

Регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект закона вызвал дискуссию в Госдуму, парламентарии указывали на практику других стран, где введение таких «паспортов» привело к существенному сокращению футбольных болельщиков на трибунах.

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