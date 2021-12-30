Висбаден, Германия, 30 декабря, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Военная база США Clay Kasern, расположенная рядом с германским городом Висбаден, подверглась необычному испытанию дымом с «невыносимым запахом», сообщают 30 декабря местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM В противогазе

Американских военных атаковал дым из хранилища навоза с расположенного неподалеку сельхозпредприятия. Хранилище с десятками тонн навоза по неизвестной причине загорелось и превратилось в огромную тлеющую зловонную массу.

По оценкам немецких пожарных, размер горящей навозной кучи превышает 2,2 тыс. кубометров. Едкий дым заволок американскую военную базу настолько плотно, что пришлось остановить полёты.

Представители местной пожарной части уверяют, что «не рассматривают версию умышленного поджога на сельскохозяйственном объекте».

Стоит отметить, что на базе Clay Kaserne дислоцируется 66-я бригада военной разведки США и штаб войск США, размещённых в Европе.