Бишкек, 30 декабря, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Киргизии государство предоставило 2 488 семьям земельные участки и деньги на переселение, но они продолжают жить на потенциально опасных территориях, подверженных природным катаклизмам. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, передаёт «24.kg».

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По словам высокопоставленного чиновника, эти люди объясняют свой отказ от переезда в безопасные районы «нежеланием покидать земли своих предков».

Глава МЧС отмечает, что в целом по республике насчитывается 3 859 семей, живущих на опасных территориях, на которых имеется высокий риск схода оползней, селей и лавин, а также сильных землетрясений.